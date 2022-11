Business esponenziale: il libro di Berrone sull'era dei cambiamenti digitali

Attualmente, nel mondo del business stiamo assistendo a una nuova realtà costituita dalla proliferazione di nuove aziende la cui scalabilità è di velocità mai viste. Se una tipica azienda industriale dell’indice S&P 500, nel passato, impiegava circa 20 anni per raggiungere un miliardo di dollari di capitalizzazione, infatti, negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a fenomeni in cui aziende senza asset fisici (capannoni, macchinari, inventario eccetera), costituite da piccoli gruppi di persone, e facendo leva sulle tecnologie digitali, raggiungono un miliardo di capitalizzazione in circa due anni. È stato il caso di Snapchat e Oculus, fondate rispettivamente nel 2011 e 2012; oppure Uber e WhatsApp che, fondate nel 2009, hanno impiegato solo tre anni per raggiungere un miliardo di dollari di capitalizzazione. Cosa sta succedendo in un’era di cambiamenti digitali? Cos’è che fa la differenza in un business esponenziale?

Business esponenziale: il libro di Berrone per Mind Edizioni

La risposta che dà l'Executive e Business Coach Davide Berrone nel libro “Business esponenziale”, appena pubblicato da Mind Edizioni, si trova in questi quattro punti principali:

1. Un business esponenziale pensa a come impiegare la tecnologia per creare prodotti che possano cambiare il mondo o cambiare il modo in cui viviamo certe esperienze. Pensiamo a come Airbnb abbia cambiato il modo di vivere l’esperienza alberghiera;

2. Un business esponenziale pensa a come creare servizi per sfruttare le quattro forze che stanno trasformando il mondo: urbanizzazione (Uber, spesa online), accelerazioni tecnologiche (robotica, zoom), invecchiamento della popolazione (app mediche con connessione diretta al medico di base, domotica) e connessioni globali (e-commerce, corsi online);

3. I business esponenziali sono aziende molto “smaterializzate”, con pochi o addirittura nulli asset fisici (alberghi o flotte di taxi); i loro asset principali sono gli algoritmi;

4. I business esponenziali mantengono uno sguardo positivo sul futuro che vedrà a breve tre miliardi di persone del pianeta uscire dalla povertà per diventare nuovi fruitori.

Come riuscire a sopravvivere ai cambiamenti della nuova era digitale

I cambiamenti che stiamo vivendo hanno infatti portato a un’accelerazione dei ritmi della vita e della tecnologia, in una continua sfida al mondo che invecchia. Come riuscire a sopravvivere a questi cambiamenti? Come tenere testa a questa continua accelerazione? Le aziende che riescono a cavalcarla sono “business esponenziali”. Che cosa significa esattamente? Impiegare la tecnologia per la realizzazione di beni e prodotti in grado di cambiare il mondo oppure creare nuovi servizi per riuscire a tenere testa all’accelerazione del ritmo della vita sono solo due dei punti chiavi di queste imprese. Sono cinque le fasi da seguire per comprendere gli elementi fondamentali del modello digitale, per smaterializzare la propria azienda e non soccombere di fronte all’accelerazione che stiamo vivendo. Coloro che seguiranno lo schema del business esponenziale illustrato in questo libro riusciranno – secondo gli aspici dell'autore - a trasformarsi, creeranno profitto e batteranno la concorrenza.

Davide Berrone, coach certificato di pnl

Davide Berrone è coach certificato di pnl ed esercita la professione di Business Coach ed Executive Coach. Aiuta imprenditori e manager a comprendere i cambiamenti esponenziali in atto, a rendere le aziende più digitali, più performanti e in grado di fatturare di più. Laureato alla New York University in Financial management e Marketing, ha conseguito un executive Mba alla Columbia Business School e si è specializzato in Marketing alla Harvard Business School. Negli ultimi 10 anni ha lavorato come consulente strategico per aziende di Taiwan, Cina, Corea del sud, Inghilterra, Svezia e Stati Uniti, operando nei settori industriale, alimentare, telecomunicazioni e chimica. Esperto di negoziazioni complesse, di strategie di vendita e comunicazione efficace, aiuta le aziende ad allinearsi al cambiamento con il suo schema “Business esponenziale”.Potete seguirlo su davideberronecoach.com

Davide Berrone, Business esponenziale. Come vendere di più in un’era di cambiamenti digitali

Mind Edizioni, pag. 160, € 14,90