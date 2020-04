Bussolati, piano investimenti Regione Lombardia: "A Milano solo briciole"

Ieri il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha annunciato un piano di investimenti di ben 3 miliardi per il rilancio della Lombardia post lockdown. Dura la replica del consigliere regionale PD, Pietro Bussolati, che rileva come a Milano città siano destinate cifre irrisorie. "Regione Lombardia - scrive Bussolati sulla sua pagina Facebook - ha promosso un'azione di distribuzione di risorse a Comuni e Province in conto capitale (nuovi investimenti). Si sono impegnati per 300 milioni per i Comuni, ma nel 2020 saranno solo 69 milioni (piu 11 alle province). Non solo, il criterio di ripartizione penalizza le grandi città (strano vero?) quindi a Milano città spettano - non ridete - 800 mila euro in conto capitale, su un bilancio di 3 miliardi di euro: lo 0,027%! Dalle slide poi (in attesa di vedere la delibera) si comprende come gli 82 milioni di euro messi a disposizione degli operatori sanitari siano prevalentemente derivante dai fondi del Governo. Quando arriverà la delibera, la esamineremo per capire origine e utilizzo dei fondi annunciati."