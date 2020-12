Busto Arsizio: donna trovata morta in container, probabile omicidio

Una donna di origine straniera e' stata trovata morta in un container in un'area di cantiere abbandonata a Busto Arsizio, nel Varesotto. Il rinvenimento e' avvenuto in seguito a una segnalazione e risale al 13 dicembre scorso. Dalle indagini della Squadra Mobile di Varese e del Commissariato di P. S. di Busto Arsizio, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, e' emerso che la donna e' stata verosimilmente vittima di omicidio maturato all'interno della comunita' di soggetti senza fissa dimora e dediti al consumo smodato di alcool e sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica degli eventi e le responsabilita' penali.