Caccia, dibattito fiume in consiglio regionale: voto rimandato

Posticipato a settimana prossima il voto finale sulla legge di revisione ordinamentale 2020 in Consiglio regionale. Non sono infatti bastate ieri dieci ore di discussione, in particolar modo per le ripetute richieste di voto segreto su articoli ed emendamenti da parte del Movimento 5 Stelle, contrario alle nuove norme sulla caccia introdotte dal provvedimento, che hanno rallentato i lavori di parecchie ore, visto che nell'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, dove il Consiglio si e' trasferito in queste settimane per rispettare le regole anti-Covid sul distanziamento, non e' possibile il voto elettronico.

Al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione, dunque, le nuove disposizioni sulla caccia introdotte della legge, tra cui la possibilita' della selezione del cinghiale tutto l'anno, anche con l'ausilio di visori notturni, e l'obbligo per le guardie venatorie di indossare giubbini con pettorale e dorsale di colori ad altra visibilita'. Una norma, quest'ultima, che secondo le opposizioni andra' a favorire il bracconaggio, mentre per la maggioranza di centrodestra andra' "a vantaggio della sicurezza e per prevenire incidenti".