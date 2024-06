Cadavere di un uomo nelle risaie di Zibido San Giacomo

Il corpo senza vita di un uomo di eta' apparente di circa 35 anni e' stato trovato ieri sera in mezzo a una risaia a Zibido San Giacomo, nel Milanese, vicino a un traliccio dell'alta tensione. Non aveva con se' documenti. Sono in corso indagini e accertamenti sulle cause del decesso.