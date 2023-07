Cagnolati, 1400 preferenze verso Fdi: nuovo acquisto da Forza Italia

Marco Cagnolati, consigliere di municipio di zona 3 sarebbe passato in Fratelli d'Italia. L'esponente di Forza Italia, che ha raccolto 1400 preferenze alle ultime elezioni e che è il primo dei non eletti in Comune, avrebbe così abbandonato il partito azzurro, e sarebbe il nuovo acquisto di Fdi. Un acquisto che - se Marco Bestetti si dimetterà in ossequio alla regola sul doppio incarico - dovrebbe entrare in consiglio comunale a breve