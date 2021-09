Calci, schiaffi e insulti ai bambini: fermata maestra nel Monzese

Maltrattamenti in una scuola materna di Monza

Calci, schiaffi, trascinamenti di peso a 17 bambini di eta' tra 3 e i 5 anni, accompagnati da insulti come "Ti stacco la testa", "Ti taglio le mani", "Oca" e "Beduini". E' quanto avrebbe fatto una maestra di 59 anni di una scuola dell'infanzia nel monzese a cui i carabinieri di Monza hanno notificato nei giorni scorsi l'interdizione per un anno dall'esercizio della professione con l'accusa di maltrattamenti. I militari hanno avviato immediatamente le indagini dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sui metodi "sospetti" dell'indagata nei confronti dei suoi piccoli alunni, tra cui uno disabile, installando telecamere e microfoni all'interno della classe, raccogliendo, in due mesi di accertamenti, un quadro indiziario completo, che, consegnato alla procura, ha consentito al gip di emettere il provvedimento cautelare.