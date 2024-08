Calcio: Milan lancia la prima policy per la maternità delle tesserate

Il Milan si distingue come il primo club d'élite nel calcio europeo a introdurre una policy per la maternità dedicata alle sue tesserate. Questa iniziativa mira a garantire tutele formali durante la gravidanza e la prima infanzia, superando le normative esistenti. Secondo il rapporto 2017 di FIFPRO sulle condizioni di lavoro nel calcio femminile, solo il 2% delle calciatrici ha figli, e il 47% potrebbe lasciare il calcio per formare una famiglia. Con questa policy, il Milan intende sostenere le calciatrici e le professioniste del suo staff tecnico, promuovendo un ambiente favorevole per decisioni personali significative.

Un'iniziativa innovativa per conciliare carriera sportiva e famiglia

La nuova policy del Milan non si limita a offrire tutele già previste dalla legge, ma introduce anche vantaggi aggiuntivi. Tra questi, il rinnovo automatico del contratto con prolungamento di un anno alle stesse condizioni economiche per le tesserate il cui contratto scade nella stagione in cui inizia la gravidanza. L'obiettivo è creare un contesto in cui le atlete possano conciliare carriera e famiglia, contribuendo a ridurre il numero di calciatrici costrette ad abbandonare lo sport per motivi familiari.

Milan, verso un calcio più inclusivo per le donne

Con questa policy, il Milan sottolinea il suo impegno a supportare le donne nel calcio, offrendo loro le risorse necessarie per gestire al meglio le loro vite personali e professionali. Questa iniziativa potrebbe diventare un modello per altri club europei, segnando un passo significativo verso un calcio più inclusivo e attento alle esigenze delle donne. Il Milan dimostra che è possibile sostenere le atlete non solo nel loro percorso sportivo, ma anche nelle scelte di vita più personali.