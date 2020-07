Caldo, al via i servizi del Comune di Milano dedicati agli anziani



Servizi, assistenza domiciliare, animazione sociale e ricreativa: riprendono le attività dedicate alle persone vulnerabili che rimangono in città nel periodo estivo, soprattutto gli anziani che, rimasti soli, possono trovarsi in maggiore difficoltà.



Alcune di queste offerte, in realtà, partite nel marzo scorso come supporto nel periodo di lockdown, non si sono mai interrotte ed ora vengono declinate in modo da contrastare i disagi dovuti alle ondate di calore e alla solitudine agostana. Si tratta dei tradizionali Piano Anti-caldo e Piano socialità, quest’anno ricompresi nel programma #estatepopolare che intende raccontare le iniziative che si svolgono in città in questo periodo, fino a tutto settembre. Per tutte le richieste di aiuto rimane attivo, come nei mesi precedenti, lo 020202, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 e la domenica (fino al 17 agosto) dalle 9:30 alle 18:30. In caso di ondate di calore segnalate, anche la domenica sarà in funzione con l’orario esteso 8-19.