Caldo record a Milano, sembra primavera: 21 gradi a febbraio e cielo terso

A Milano un anticipo di primavera

Un inizio di febbraio anomalo quello che sta vivendo Milano. Oggi, 2 febbraio, si sono sfiorati i 21 gradi e il cielo è azzurro. Da qualche giorno la Lombardia sembra vivere una primavera anticipata grazie al vento caldo che arriva dalle Alpi, che ha alzato le temperature (di ben 11 gradi rispetto alle massime stagionali) e ha 'ripulito' l'aria dallo smog.

Febbraio con caldo record a Milano

Queste temperature miti inizieranno a calare a partire da domani 3 febbraio, ma con massime sempre oltre la media e attorno ai 10 gradi. Bassa la probabilità di precipitazioni. Anche se si tornerà verso un clima più in linea con la stagione, non si esclude che il Foehn si farà ancora sentire. Il vento di questi giorni ha contribuito a contenere il situazione inquinamento scatenato da traffico e riscaldamenti accesi. Servirà però l'arrivo della pioggia per diminuire il rischio smog.