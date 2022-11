Calenda "candida" Moratti: "Coraggiosa, avrà un ruolo"



"Letizia Moratti e' stata coraggiosa nel rassegnare le dimissioni dal pessimo governo di Attilio Fontana. Moratti ha svolto un ottimo lavoro nel corso della campagna vaccinale, che prima di allora era in un caos indegno per una grande Regione europea. Sono certo che in futuro potra' dare un contributo positivo nella politica regionale o nazionale." Cosi' in una nota il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.

Gelmini (Azione): "La decisione di Moratti dimostra coerenza e coraggio"

“La decisione di Letizia Moratti di dimettersi da vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia dimostra coerenza e coraggio. Sul covid ha perfettamente ragione: il governo sta progressivamente smontando la linea che finora è stata vincente (basata su vaccini e green pass) e che ha consentito al Paese di riprendere a vivere e a crescere per sette trimestri consecutivi. Questo è particolarmente grave per una regione come la Lombardia, che alla pandemia ha pagato un prezzo altissimo, e comprendo risulti intollerabile per chi, come Letizia Moratti, ha guidato con autorevolezza e prestigio la macchina della sanità lombarda durante il contrasto al covid”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.