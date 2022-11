Senna nel Terzo Polo: ”Ringrazio… Fontana e Salvini”

Calenda: “Majorino è a sinistra. Fontana ha fatto malissimo”

"Letizia Moratti sarà una grande sorpresa anche perché abbiamo un presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha fatto malissimo, in particolare sulla pandemia ma non solo. Poi abbiamo un candidato della sinistra, Pierfrancesco Majorino, che è molto molto a sinistra e si alleerà con il M5s".

La presentazione del nuovo gruppo regionale in Lombardia

Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo regionale del Terzo polo in Lombardia al Palazzo Pirelli di Milano.

Calenda: “PD e M5S uniti sul reddito di cittadinanza”

"Del resto M5s e Pd si alleano a fare una manifestazione unitaria sul reddito di cittadinanza senza avere proposto nulla sulla manovra - ha aggiunto - noi dobbiamo dare un'alternativa a queste due estreme, incapaci di governare con pragmatismo e buon senso".

Calenda: “Majorino non è estremista”

E comunque "Majorino era in Parlamento europeo con me, non è un estremista" ma "rappresenta una linea molto di sinistra e lui non vuole nessun dialogo. Abbiamo proposto con Moratti di parlare di cose e di proposte, e ci hanno risposto di no - ha concluso - quindi faremo altro".