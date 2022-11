Calenda: “Majorino molto radicale. Noi siamo un centro riformista”

In Lombardia con il Pd "marciamo divisi perché io non sono di sinistra, noi siamo un centro riformista, abbiamo proposto Moratti che ha ha fatto benissimo l'assessore. Majorino è molto radicale, si porterà dietro Agnoletto, che è il capo del fronte anticapitalista. Contenti, a me sembra che la Lomabrdia abbia bisogno di un profilo più riformista".

Calenda: “ Ho scelto Alessio D'Amato che veniva da Rifondazione comunista, perché è un bravo assessore”

Lo ha detto il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nel Lazio io ho appoggiato un loro candidato ma non c'è sempre il Pd che dice 'o scegliete un nostri candidato o niente. Ho scelto Alessio D'Amato che veniva da Rifondazione comunista, perché è un bravo assessore, non mi interessa la provenienza. Potevano fare loro stesso sforzo in Lombardia per vincere? Evidentemente no e arriveranno terzi", ha aggiunto Calenda.