Calenda: “Sostegno Comitato Nord? “Sarebbe stato inaccettabile”

"Per me sarebbe stato inaccettabile": è la risposta del segretario di Azione, Carlo Calenda, ai cronisti che gli chiedevano se era dispiaciuto del mancato accordo con i consiglieri del Comitato Nord di Umberto Bossi alle regionali in Lombardia, da parte di Letizia Moratti.

Calenda: "Noi dobbiamo fare un'offerta politica che sia comprensibile"

"Credo - ha detto a Milano a margine della presentazione del libro 'Non dobbiamo salvare il mondo' di Francesco Vecchi - che noi dobbiamo fare un'offerta politica che sia comprensibile". Per questo, ha concluso, "non possiamo mettere dentro persone che sono legate a una stagione politica in cui hanno rappresentato anche una forma di estremismo politico"