Vaccino, cambio data seconda dose: ecco come fare

Da oggi, venerdì 25 giugno, è possibile spostare il richiamo del vaccino anti-Covid. Basta collegarsi al portale per le prenotazioni (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) e fare richiesta di modifica. I cambi sono possibili quindi per i richiami fissati dal 2 di luglio. Si può scegliere di variare giorno, ora e luogo della somministrazione.

Per modificare la data del richiama bisogna collegarsi al portale di Poste con a portata di mano la propria tessera sanitaria e andare nella sezione «gestione appuntamento». A quel punto si può esprimere la propria preferenza per la nuova data, all’interno dell’arco temporale suggerito dal sito. Il sistema offre più opzioni, in base alla disponibilità dei vari centri vaccinali per la data selezionata. Dopo la scelta, si riceverà un sms con la conferma del nuovo appuntamento. Si può effettuare una sola modifica.