Camera Arbitrale di Milano: nominati i nuovi membri del Consiglio arbitrale

Camera Arbitrale di Milano: cambio al vertice

Novità nel mondo dell’arbitrato: il 27 marzo 2023 sono stati nominati i componenti del nuovo Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (CAM).

Sono professori di diritto, avvocati ed esperti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), attivi sia a livello nazionale che internazionale: entrano nella squadra di CAM per svolgere funzioni di alto profilo, volte a garantire l’applicazione del Regolamento Arbitrale, recentemente revisionato ed in vigore dal 1° marzo, in corrispondenza dell’entrata in vigore della recente Riforma del processo civile.

Consiglio Arbitrale: cosa è. Il Consiglio Arbitrale è un organo tecnico di CAM; ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale. In particolare, il Consiglio Arbitrale nomina e conferma gli arbitri secondo le previsioni del Regolamento, liquida gli onorari e le spese del procedimento, vigila sulla durata del procedimento arbitrale, anche attraverso l'ausilio della Segreteria Generale, monitorando l'attività di arbitri e parti per garantire una rapida soluzione delle controversie. Il nuovo Consiglio Arbitrale, nominato dal Consiglio di Amministrazione di CAM, resterà in carica per due anni a partire dalla data di nomina, 27 marzo.

“Esperienza, competenza e vocazione internazionale – ha dichiarato Stefano Azzali, della Camera Arbitrale di Milano - sono le parole chiave che sintetizzano questo passaggio innovativo in Camera Arbitrale di Milano. Ci aspettano sfide importanti legate al contesto attuale e agli scenari che apre la nuova riforma sull’arbitrato: sono sfide volte sempre più all’attrazione degli investimenti stranieri e ad accrescere la fiducia degli operatori nazionali e internazionali verso questo strumento. Le nuove professionalità del Consiglio Arbitrale si inseriscono in un percorso di crescita e diffusione dell’arbitrato, compiuto insieme ai componenti del Consiglio che fino a oggi ci hanno affiancato. Grazie alle alte competenze e alle qualità personali dei nuovi ingressi, riusciremo a portare avanti quanto costruito, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più in linea con i fabbisogni delle imprese. Un ringraziamento va, dunque, a chi in questi anni ci ha permesso di costruire e garantire un servizio di alta qualità. Un sincero augurio a chi si unisce a noi per intraprendere nuovi sfidanti percorsi”.

Le determinazioni del Consiglio e la giurisprudenza. Le determinazioni del Consiglio Arbitrale sono periodicamente pubblicate sul sito della Camera Arbitrale di Milano (link per consultazione). La pubblicazione consiste in una raccolta in forma anonima dei casi in cui il Consiglio Arbitrale è chiamato a valutare la conferma o la non conferma dell'arbitro, sulla base della dichiarazione di indipendenza e sulla base delle osservazioni o delle ricusazioni presentate dalle parti. I casi pubblicati costituiscono una prima giurisprudenza istituzionale in materia arbitrale e contribuiscono a una migliore diffusione della cultura dell'indipendenza e della terzietà dell'arbitro.

Componenti del Consiglio Arbitrale: conferme e nuovi ingressi. Sono stati confermati Enrico Giliberti (Milano) nel ruolo di Presidente, Vincenzo Roppo (Genova) come Vicepresidente. Come Consiglieri: Chiara Giovannucci Orlandi (Bologna), Raffaele Lener (Roma) e Loretta Malintoppi (Singapore-Londra). I nuovi componenti sono: Roberto Ceccon (Padova), Herbert Kronke (Germania), Carmen Nunez Lagos (Spagna-Francia), Elena Zucconi Galli Fonseca (Bologna).

I profili.

Il Presidente Enrico Giliberti

Avvocato cassazionista, è considerato uno dei massimi esperti in Italia di contenzioso, in particolare di arbitrati internazionali. Ha seguito alcune delle operazioni straordinarie più importanti del Paese e ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione in importanti società italiane. Ha collaborato, quale visiting foreign lawyer, con Cahill Gordon & Ohl a New York.

Il Vice Presidente Vincenzo Roppo

Professore emerito di diritto civile nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, esercita la professione legale come avvocato cassazionista. Ha una cospicua produzione scientifica, con particolare riferimento al diritto dei contratti e della responsabilità civile, al diritto dell'informazione e delle comunicazioni di massa e al diritto del mercato finanziario. Ha diretto il Trattato del contratto in 6 volumi (2006, 2° ed. 2023) e il Trattato dei contratti in 5 volumi (2014/2015). È membro della Direzione di numerose riviste giuridiche. Ha partecipato a Commissioni di riforma legislativa.

Consiglieri:

Roberto Ceccon

Avvocato e professore a contratto di diritto del commercio e dell'arbitrato internazionale nell'Università di Trento; legal of-Counsel di PwC TLS; fellow Ciarb e arbitro DIAC e SCCA. Ha un'esperienza quarantennale in materia di contratti internazionali, diritto societario e contenzioso commerciale-societario e arbitrale. È autore di pubblicazioni in materia di arbitrato internazionale e relatore in convegni domestici e internazionali.

Chiara Giovannucci Orlandi

Già professoressa di procedura civile, arbitrato interno e internazionale e di ADR, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, visiting professor di international commercial arbitration, School of Law, Pittsburgh University e di procedura civile all’Università di Parigi Ouest la Defence, membro del Comitato di Arbitrato e Mediazione di Unioncamere, Consigliere onorario dell’AIA, Associazione Italiana per l’Arbitrato. Autrice di numerose pubblicazioni in Italia e all’estero e relatrice in convegni internazionali in tema di arbitrato e mediazione internazionali. Arbitro, mediatore e formatore in Italia e Francia.

Herbert Kronke

Professore emerito di diritto privato, diritto commerciale, diritto comparato e diritto internazionale privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Heidelberg (Germania) e già direttore dell’Institut für ausländisches und internationales Privat und Wirtschaftsrecht della stessa Università. È specializzato in arbitrati commerciali internazionali e, dal 2012, membro dell’Iran-United States Claims Tribunal a l’Aja (Paesi Bassi).

Raffaele Lener

Avvocato cassazionista, è professore ordinario di diritto dei mercati finanziari e diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata; insegna diritto commerciale presso la LUISS-Guido Carli e la Pontificia Università Lateranense. Fondatore dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE), dirige la collana “Diritto dell’economia” (Giappichelli). Condirettore delle riviste Analisi giuridica dell’economia, Rivista di diritto privato, Rivista di diritto bancario. E’ Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. dal 2017 e Coordinatore del settore “Arbitrato e diritto bancario e finanziario” dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato.

Loretta Malintoppi

Avvocato italiano di formazione, ha esercitato a Parigi in un grande studio legale internazionale per molti anni. Attualmente risiede a Singapore ed esercita come arbitro in arbitrati commerciali internazionali e di investimenti, disciplinati da una varietà di regolamenti arbitrali (CCI, ICSID, UNCITRAL, LCIA e SIAC). E’ stata vice-presidente della Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale dal 2009 al 2015 ed è vice-presidente dell’International Council for Commercial Arbitration (“ICCA”).

Carmen Núñez-Lagos

Avvocato in Spagna e Francia, Arbitro Internazionale indipendente, è specializzata in arbitrati commerciali, di investimento e controversie internazionali, con particolare competenza nei settori dell'energia, delle costruzioni, delle telecomunicazioni e dello sport. E consigliera del ICC Institute of International Business Law.

Elena Zucconi Galli Fonseca

Avvocato in Bologna, è professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, dove insegna diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato interno e internazionale. Svolge l’attività di avvocato e ha esperienza nel campo del diritto civile e commerciale, anche in sede arbitrale. E’ relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali e membro del comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Ha scritto oltre centoquaranta pubblicazioni, tra cui libri, articoli e saggi.