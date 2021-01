Camilla Falsini, la street artist cambia il volto delle piazze di Milano. FOTO

Camilla Falsini, la street artist cambia il volto delle piazze di Milano

Piazzale Loreto e Piazza Tito Minniti cambiano volto grazie alla street artist Camilla Falsini, vincitrice del bando "Piazze Aperte", che ha collaborato con l'agenzia milanese Jungle per la decorazione delle due storiche piazze milanesi.

Falsini ha sviluppato due progetti diversi, pensati per porsi in continuità con gli elementi caratteristici del quartiere in cui si trovano, ma accumunati dagli stessi colori sgargianti e allegri. Per Piazza Tito Minnitila pavimentazione è stata colorata con forme stilizzate che compongono la parola “isola”, le cui singole lettere contengono chiari rimandi all’identità della zona, come la “i” che ricorda uno dei tanti grattacieli che caratterizzano questa parte di Milano. L’intera composizione ricorda un parco giochi. Lo stesso tema di fondo è stato applicato anche per Piazzale Loreto, caratterizzato da semplici forme geometriche che formano la parola "Loreto"





Questa la descrizione fatta dalla stessa artista: "Questo di Piazzale Loreto è un omaggio alla città. La proposta iniziale era fatta da una serie di architetture minimali, poi arricchite dalla parola Loreto (anche se la leggono solo gli uccelli). La difficoltà di progettare delle opere a terra è stata nel dover considerare non un solo senso di lettura basso-alto (come per i muri), ma pensare a qualcosa che avesse senso anche da vicino, camminandoci sopra e arrivando da tutti i lati. Quello che si percepisce sono forme e colori, e infatti posso dire che non avevo mai creato qualcosa di così vicino all’astrattismo! Un grazie anche tutte le associazioni di quartiere presenti alle riunioni di presentazione e scelta delle varie proposte".