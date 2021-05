Camillo in concerto al Fabrique con Milano Latin Festival

Camillo in concerto al Fabrique con Milano Latin Festival Dopo 1 anno e mezzo torna il primo concerto live delle grandi star del Milano Latin Festival. Il 25 settembre 2021 arriva sul palco del Fabrique di Milano, l’artista colombiano Camilo, come unica data italiana. Questo appuntamento rientra nel nuovo programma di concerti del Milano Latin Festival che sta organizzando per gli amanti della musica latino-americanadurante il periodo autunnale ed invernale, anche a sostegno dei locali e delle discoteche milanesi duramente colpiti dalle chiusure dettate dalla pandemia da Covid-19. Le prevendite per la data unica italiana del cantante Camilo il 25 settembre 2021, apriranno questo 28 maggio sulle piattaforme digitali ticketone.it e ticketsms.

Dotato di una semplice combinazione di scrittura impeccabile e sensibilità intuitiva per la musica pop, Camilo è attualmente nominato ai Grammy Awards 2021, ha vinto 1 Latin Grammy Award, è stato nominato 7 volte ai Latin Grammy Awards e ha totalizzato oltre 10 miliardi di stream in tutto il mondo. Nominato da Billboard come uno dei "15 artisti latini da tenere d'occhio nel 2020" e definito da PAPER come uno dei "12 artisti latini da ascoltare in streaming in questo momento", il suo ultimo album “Por Primera Voz” ha raggiunto il #1 nella classifica Latin Pop Album di Billboard ed è stato certificato platino in 4 diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti.

“Por Primera Vez” contiene il singolo 10 volte platino (RIAA) “Tutu” con Pedro Capó, che vanta oltre 1,4 miliardi di stream, e il successo internazionale “FAVORITO”, che ha raggiunto la #29 nella classifica Top 200 Global di Spotify e che ha totalizzato più di 935 milioni di stream e 365 milioni di visualizzazioni. Ha inoltre collaborato con Rauw Alejandro nel brano “Tattoo Remix”, in cima alla classifica Latin Rhythm Airplay, con la star del raggaeton Ozuna in “Despeinada”, in "El Mismo Aire" con Pablo Alborán, in “Titanic” con il famoso cantautore portoricano Kany García e ancora nel brano “Avioncito de Papel” con il leggendario frontman spagnolo Dani Martín della band pop-rock El Canto del Loco.

Nel 2020, Camilo ha visto i video di “Favorito", "Vida de Rico" e "Por Primera Vez" nella classifica Top 10 Most Watched Videos Worldwide di Vevo, che insieme hanno registrato più di 1 miliardo di views su YouTube. Prima di debuttare come artista solista, Camilo ha scritto hit come “Si Estuviésemos Juntos” di Bad Bunny, “Sin Pijama” di Becky G e Natti Natasha e tante altre... Sui social, Camilo ha raggiunto più di 21,9 milioni di follower su Tik Tok, 19,9 milioni su Instagram e 12 milioni di iscritti sul suo canale YouTube.

QUANDO: 25 settembre 2021

DOVE: Fabrique Milano, via Gaudenzio Fantoli 9, Milano

COME: https://www.ticketsms.it https://www.ticketone.it/

Milano Latin Festival è l’evento di musica e cultura latino più importate d’Europa e con risonanza mondiale, che ha ospitato artisti del calibro di Ozuna, Marc Anthony, Karol G, Grupo Extra e moltissimi altri, per oltre 35 concerti ogni estate sul palco di Assago. Con 30 anni di storia nel mondo latino-americano, il Milano Latin Festival è epicentro di tutto il folklore e l’arte che gravitano in Lombardia attorno a Centro e Sud America e Caraibi.