Camion a passo d'uomo in tangenziale: nascondeva 74 chili di droga

Aveva creato una lunga coda in tangenziale e per questo aveva fatto scattare un controllo da parte di una pattuglia di carabinieri in transito. Come racconta Monza Today, il camion con targa spagnola è stato fermato all'altezza di San Donato Milanese. E il conducente, rumeno, ha subito cercare di chiamare qualcuno al telefono. Questo ha ulteriormente insospettito i i militari, che hanno perquisito il cassone dell'autotreno. Sono spuntati nove scatoloni di cartone con dentro ben 74 chili di droga. Hashish e marijuana destinati alle piazze del territorio. L'uomo è stato arrestato con l'ipotesi di reato di trasporto di sostanza stupefacente.