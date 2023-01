Camion rifiuti in bilico su un ponte del fiume Olona

Un camion per la racccolta dei rifiuti della ditta Sieco (Servizi Intercomunale Ecologici) è in bilico su un ponte sul fiume Olona dalle 10 di questa mattina a Castellanza, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco di Milano e Varese che sono ancora a lavoro per il recupero del mezzo.