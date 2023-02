“Campagna di fake news da dx". Majorino presenta esposto

“A seguito delle notizie apprese da alcuni organi di stampa ho dato mandato ai miei legali di procedere con una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e un esposto all’AGCOM”. Sono le parole del candidato Presidente della Regione Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino dette a seguito di quelle che da lui sono state giudicate "una diffusione di fake news sui social contro la sua persona”. Ma andiamo con ordine.

Majorino presenta esposto: perchè e cosa è accaduto

La campagna elettorale del centrodestra in Lombardia non può prescindere anche dai social, e questa è cosa ormai nota, ma secondo il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino la destra sta facendo una campagna di fake news contro di lui al fine di "condizionare così l'opinione pubblica". Secondo Majorino però la destra, per cercare di evitare troppe polemiche, sta facendo sì che avvenga la condivisione di queste fake news su pagine non direttamente riconducibili a nessun partito e a nessun candidato. Come riportato anche da Fanpage.it, è il caso di due post condivisi e sponsorizzati dalla pagina Facebook "Cronaca – news", che apparentemente sembra una seconda pagina del giornale online Blitzquotidiano.it, quello fondato nel 2009 da Marco Benedetto.

Contattato sempre da Fanpage.it, Marco Benedetto ha infatti spiegato che la pagina gli era stata data da Luca Ferlaino della società Socialcom, quando svolgeva attività di consulenza social per loro, come risulta anche dal sito. “Oggi però – chiarisce l’editore di Blitz – vengono condivise in automatico le nostre notizie di cronaca, ma noi non siamo amministratori e non abbiamo neanche gli accessi alla pagina”. I post in questione appaiono come link al quotidiano online, tranne due, che sono stati anche sponsorizzati (e questo non è possibile farlo automaticamente), e che screditano il candidato del centrosinistra in Lombardia Pierfrancesco Majorino.

Il post social

In particolare c'è un post su cui è nata la discussione, il quale presentava due immagini una vicino all'altra: da un lato Majorino, dall'altra parte Panzeri. Andando con ordine, Fanpage ha ricostruito il fatto dal 2 al 5 gennaio 2023 a molti utenti (esattamente fra le 60.000 e le 70.000, stando a quanto è stato comunica Meta, proprietaria di Facebook e Instagram) è comparso sui social un post che metteva in guardia gli elettori lombardi (la sponsorizzazione del post è, infatti, geolocalizzata nella sola regione) dalle "amicizie imbarazzanti" del candidato Majorino. Nello specifico, si trattava di un articolo che ricorda come nel luglio del 2020 l'europarlamentare del Pd abbia presentato Antonio Panzeri quale "militante dei diritti umani" durante un convegno, quando oggi è coinvolto nel cosiddetto scandalo "Qatargate". L'articolo, però, benché condiviso dalla pagina "Cronaca – news" non proviene dal giornale Blitquotidiano.it come tutti gli altri, bensì da MilanoPost.info.

Il 6 gennaio, poi, è comparso sulla stessa pagina anche un altro contenuto che ha sbeffeggiato Majorino, ossia quello in cui una donna senza fissa dimora scambia il candidato del Pd per un volontario e gli chiede di scattarle una foto insieme al governatore della Lombardia uscente e ricandidato del centrodestra, Attilio Fontana. In questo caso non c'è nessun link che rimandi a qualche sito e raggiunge addirittura 250.000 – 300.000 persone (sempre secondo quanto dichiara Meta).

Il punto è: chi ha condiviso e sponsorizzato, mettendoci dei soldi, questi contenuti non è possibile saperlo con certezza in quanto l'autore della sponsorizzata ha preferito non divulgarlo. Fanpage.it ha però rimarcato che spulciando le precedenti tre inserzioni pubblicate da "Cronaca – news" si scopre che due (una del 22 aprile 2022 e una del 19 maggio 2021) sono state create e sponsorizzate da "SocialCom" con sito web indicato "socialcomitalia.com" e sede in via Alfredo Baccarini, 40 a Roma. La terza, del 23 aprile del 2019, risulta invece sponsorizzata da Luca Ferlaino, socio e fondatore proprio della Socialcom. Si tratta di una società di consulenza per la comunicazione sui social network che vanta clienti importanti, fra cui la già citata testata Blitzquotidiano.it e ultimamente – come ha raccontato lo stesso Ferlaino a La Repubblica – il governatore uscente e ricandidato Attilio Fontana, proprio per la campagna elettorale delle elezioni del 12 e 13 febbraio in Lombardia. Da qui, quindi, la denuncia di Majorino.