Cancro alla cervice e HPV: una piattaforma per scoprirlo in tempi record

Cancro alla cervice: ora si può scoprire in tempi rapidi

In pochi giorni si puo' sapere se si ha il Papillomavirus e se l'infezione rischia di trasformarsi in tumore. E' possibile all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove pagando un ticket di 36 euro si puo' usufruire dell'unica piattaforma in grado di processare automaticamente i campioni del Pap-test e avere i risultati in poco tempo.

"E' una ulteriore vittoria nella lotta al tumore della cervice - spiega il direttore dell'anatomia patologica 1 dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Massimo Milione - perche' siamo in grado di monitorare e curare le donne maggiormente a rischio e questo e' stato possibile grazie al finanziamento e alla collaborazione con Lilt- la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori che ci ha dato la possibilita' di avere concretamente la piattaforma che utilizziamo per individuare preventivamente i rischi per le donne". Infatti, secondo l'equipe di Milione, questo test HPV si differenzia dal semplice Pap-test perche' la nuova piattaforma, gia' in funzione, e' in grado di offrire risultati molto precisi e attendibili grazie a una maggiore sensibilita' di rilevazione.

"Il percorso delle donne - sottolinea il dottore Biagio Paolini, referente del progetto gia' in funzione - e' molto semplice. Oltre al Pap-test, che Regione Lombardia invita a fare per chi ha un'eta' compresa tra i 25 e 64 anni, la fascia di eta' piu' colpita secondo il ministero della Salute, ora abbiamo una opzione in piu' di prevenzione. Basta, infatti, una normale visita ginecologica presso il nostro Istituto e una richiesta scritta dal medico di base o dal proprio ginecologo". Nel giro di massimo otto giorni dopo la visita si puo' conoscere il risultato.