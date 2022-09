Candidati a confronto: la sfida di Lombardia 06. Interviste a Osnato e Mangili

Marco Osnato è in Fratelli d'Italia "prima ancora che ci fosse Fratelli d'Italia". Un passato che risale fino ad An e ancor prima all'Msi, è parlamentare uscente. E' candidato nel collegio Lombardia 06, che comprende Cinisello Balsamo, Arese, Sesto e molti altri comuni.

Si parla di un doppiaggio di Fratelli d'Italia sulla Lega. Causerà scossoni a livello locale?

Non so quale sarà il risultato. Però avendo un programma condiviso non dovrebbe creare scossoni. Spero proprio di no. Certo, ci sono battaglie che ci stanno a cuore, come il presidenzialismo, che saranno al centro del centrodestra più che in passato. Ma questo è normale.

Ora che la Meloni è assai attrattiva Fratelli d'Italia vuole tenere aperte o chiuse le porte?

Noi abbiamo tenuto aperte le porte fino ad un certo punto. Abbiamo presentato un progetto molto tempo fa, e abbiamo aspettato. Chi ha aderito quando c'era da crederci è stato premiato, chi vuole aderire adesso per vantaggio personale, e lo dico senza cattiveria, troverà le porte chiuse.

Calenda e il Terzo Polo porteranno via voti al centrodestra?

Qualcosa sì, ma soprattutto al centrosinistra. Calenda ritengo che avrà un grande elettorato nella ztl ma dipende se riuscirà ad incarnare i ceti meno abbienti.

La stupirebbe vederela Moratti candidata in Regione Lombardia con Calenda?

Sì. Faccio fatica a vedere la Moratti non esponente del centrodestra. Faccio fatica a vedere Moratti che rinuncia ad essere una risorsa per il centrodestra.

Parliamo di una attenzione particolare per il territorio nel quale vuole essere eletto: un tema.

Ho proposto e annunciato una attenzione particolare sulle infrastrutture. Ci sono stati grandi investimenti in termini viari e l'area ex Expo è sicuramente stata al centro di molte operazioni. E' chiaro che bisogna cercare di creare una complessità di interventi e portarli a termine. Se lo meritano i territori e i cittadini che li abitano.

Matteo Mangili



Matteo Mangili, è candidato per la coalizione di centrosinistra nel collegio Lombardia 06 da Cinisello Balsamo ad Arese. "Non ho tessere, oggi. Ma sono stato segretario organizzativo del Pd per tanti anni", racconta ad Affaritaliani.it Milano.

C'è spazio a sinistra del Pd?

Lo vedremo alla fine. C'è una lista Verdi e Sinistra con temi non solo identitari ma anche programmatici, e vedremo alla fine quale sarà il risultato di questa sfida. Che non è semplice.

Il Movimento 5 Stelle sta risalendo, prende voti là, a sinistra...

Una delle caratteristiche di questa campagna è aver scoperto Conte legato alla sinistra e ai suoi temi. Ma ho paura che sia una cosa di campagna elettorale e basta. Conte l'abbiamo visto nel trasformismo della legislatura. Non ha una credibilità vera, Conte. Soprattutto a sinistra.