Candidati Alleanza Verdi-Sinistra, Soumaoro e Cucchi in Lombardia

Ilaria Cucchi capolista nel collegio Lombardia 2 al Senato e il sindacalista Aboubakar Soumaoro capolista nel collegio Lombardia 1 alla Camera di Milano. Sono i due nomi di spicco presenti nelle liste che Alleanza-Verdi-Sinistra ha depositato poco fa alla Corte d'Appello di Milano in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tra i candidati presenti in lista anche la ex Cinquestelle Eleonora Evi, che correrà sia come capolista al collegio 02 di Lombardia 1, che come secondo nome, dopo Soumaoro, al collegio 01 di Lombardia 1.