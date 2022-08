Candidati Lombardia, ultime mosse prima della chiusura. De Magistris a Milano

Alle 20 di oggi scatta il termine ultime per presentare le candidature. Il Tribunale di Milano – come riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera – ha accolto ieri quelle del Movimento Cinque Stelle. Il coordinatore lombardo Dario Violi correrà come capolista in entrambi i collegi della circoscrizione Lombardia 1 (Monza e Milano). Mentre a Milano è schierata per prima Elena Sironi, aspirante candidata sindaca di Milano.

Unione popolare consegna liste

Nel collegio Lombardia 1, che corrisponde a Milano centro, sarà candidato l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris per la lista Unione Popolare, formazione che ingloba DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista e che candiderà al Senato sarà Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, comune del Milanese.

Attesa per Forza Italia e Fratelli d’Italia

Ancora da sciogliere alcuni nodi all’interno di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni presenta a Milano per la Camera l’assessore lombardo Riccardo De Corato e l’ex ministro Giulio Tremonti all’uninominale al Senato. Nel partito di Silvio Berlusconi, è forte il pressing degli under 35 per candidature giovani. A cui il partito ha risposto cosi in una nota: “La “generazione Berlusconi” è rappresentata da migliaia di militanti e centinaia di amministratori locali. Serve un atto di coraggio» se si vuole «investire nel futuro di Forza Italia”. Stesso discorso per i militanti di Italia Viva.

Bonino e Della Vedova per +Europa

Tra i partiti che hanno presentato le liste questa mattina alla Corte d'appello del tribunale di Milano in vista delle elezioni del 25 settembre c'è anche +Europa. Per la Camera in Lombardia 1, quindi a Milano, come capolista c'è Benedetto Della Vedova, segretario del partito. In Lombardia 1 corre come capolista, nel collegio 2, anche Gianfranco Librandi, imprenditore di Saronno e attuale deputato. In Lombardia 2 corrono Emanuela Girardi e Olivia Ratti, in Lombardia 3 Yuri Guaina e Emanuela Girardi, Paolo Costanza in Lombardia 4. Al Senato corre Emma Bonino in Lombardia 2 come capolista, Valerio Federico, consigliere dell'associazione Luca Coscioni e Simona Viola in Lombardia 3.

Gelmini corre per azione al Senato a Milano e Brescia con Renzi

Chiusa la lista di Azione-IV, che conferma l’ex ministro Enrico Costa nel plurinominale alla Camera a Milano seguito dalla consigliera Giulia Pastorella. Mariastella Gelmini corre, per il Senato, a Milano e Brescia, in tandem con Matteo Renzi: sarà seconda nel proporzionale, dietro il leader di IV.