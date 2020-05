Caporalato: Uber Italy commissariata per sfruttamento rider

Il tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione ha disposto il commissariamento della societa' Uber Italy per caporalato. Gli elementi raccolti porterebbero all'accusa di sfruttamento dei rider che consegnano il cibo a domicilio con Uber Eats, l'app dell'apposito servizio collegata al gruppo di noleggio auto. L'indagine e' in corso e la misura e' ancora in esecuzione da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, con il coordinamento del pm Paolo Storari. All'azienda viene contestato il reato previsto dall'articolo 603bis del codice penale, ossia la "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" per la gestione dei fattorini che, stando a quanto ricostruito, formalmente non lavorano per Uber ma per altre due societa' di intermediazione del settore della logistica, tra cui la Flash Road City che risulta indagata nel procedimento.