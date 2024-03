Carabinieri, attenzione a truffe con falsi numeri di caserme

I carabinieri di Milano mettono in guardia dallo "Id Spoofing" una nuova tecnica per cercare di truffare soprattutto gli anziani con telefonate da utenze all'apparenza riconducibili alle caserme dell'Arma: si tratta in realtà di falsi identificativi del chiamante realizzati attraverso chiamate VoIP (attaverso internet). Questo perchè si è registrato un aumento, in tutto il territorio della città di Milano e dell'hinterland, di episodi di truffe ad anziani.

L'Arma dei Carabinieri - spiega un nota - è quotidianamente impegnata in attività a favore degli anziani e delle fasce deboli della società, ma per realizzare un'azione efficace è necessaria ed indispensabile la collaborazione tra le Istituzioni e i cittadini, perciò tutti coloro che notano persone o situazioni sospette devono prontamente contattare il numero unico di emergenza 112. I carabinieri sottolineano che le vittime delle truffe "possono sempre rivolgersi, senza esitazioni e tempestivamente, alle nostre caserme, ove troveranno ascolto, comprensione e un aiuto concreto".