Carabinieri sequestrano cane per toglierlo a chi lo maltrattava

Carabinieri sequestrano un cane per toglierlo a chi lo maltrattava

Un bassotto è stato sequestrato dai carabinieri della Forestale di Como per sottrarlo a chi lo maltrattava. La decisione e' arrivato dopo che una persona aveva segnalato all'Arma le angherie subite dal cane per metterlo al sicuro in attesa di ulteriori accertamenti. Dopo essere stato visitato dai veterinari, il bassotto e' stato consegnato a un'associazione che se ne prendera' cura.

Carabinieri sequestrano un cane: gli animali non sono giochi inanimati

Nel comunicato in cui danno conto del 'salvataggio', i carabinieri sottolineano che in estate si registra un incremento di casi di abbandono o violenze e che "gli animali non sono giochi inanimati ma esseri senzienti dotati di sensibilita' e bisognosi di cure e di attenzioni".