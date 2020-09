Carc protestano sotto al Pirellone: cartelli e volantini "Fontana assassino"

Nel giorno in cui il Consiglio regionale della Lombardia discute la mozione di sfiducia al governatore, Attilio Fontana, un cartello con la scritta "Fontana assassino" e' apparso fuori da Palazzo Pirelli. Ad appenderlo i militanti Carc (Comitato di appoggio alla resistenza per il comunismo), che oggi si sono ritrovati per protestare sotto il Pirellone, sede dell'assemblea lombarda.



La vignetta "Fontana assassino" compare anche in un volantino distribuito dai militanti. I Carc non sono nuovi a questo tipo di iniziativa, gia' qualche mese fa avevano rivendicato un murales (sempre con la scritta "Fontana assassino") che aveva scatenato molte polemiche.