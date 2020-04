Carlo Bonomi presidente Fiera. Il numero uno di Confindustria raddoppia

di Fabio Massa



Carlo Bonomi sarà presidente di Fiera Spa. Non solo presidente di Confindustria, l'ormai quasi ex presidente di Assolombarda - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - sarà nominato anche al vertice della quotata di borsa controllata da Fondazione Fiera, il cui presidente, Enrico Pazzali, aveva dapprima nominato Stefano Caorsi, ma solo per un tempo limitato per permettere a Carlo Bonomi di potersi insediare. La coppia di vertice sarà quindi Bonomi-Fabrizio Curci, l'ad che è stato riconfermato. Secondo le prime informazioni sabato si terrà il primo cda che ratificherà la scelta.



fabio.massa@affaritaliani.it