Caro Affitti, la rettrice del Politecnico: "Milano città per ricchi e anziani"

La rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto ha incontrato Ilaria Lamera, la studentessa che si è accampata in tenda per protestare contro il caroaffiti a Milano. E in una intervista rilasciata all'Ansa ha rimarcato la necessità di intervenire su questo tema per gli studenti.

"Come rettori è un fatto che denunciamo da tempo"

Il caro affitti per Milano, specie per gli studenti, è una problematica reale. Lo ha rimarcato anche Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico. Il festo di Ilaria Camera, studentessa che si è accampata in tenda, ha però fatto riemergere il problema. "Ieri ero a Roma e stamattina sono andata a parlare con la ragazza - ha affermato - e le ho detto che la sosteniamo in questa battaglia che combattiamo anche noi per quanto possibile. Come rettori è una cosa che denunciamo da tempo e l'ho detto anche al sindaco. Milano è una città per persone anziane e ricche e servono vogliono alloggi non solo per gli studenti, ma anche per chi si laurea e con lo stipendio non paga l'affitto". La rettrice ha poi aggiunto che parlando con l'Ansa che "da poco il Politecnico ha stanziato un milione di euro per una misura di aiuto all'affitto, che si aggiunge a quelle già presenti. "Prima gli studenti dovevano presentare il contratto d'affitto, ora con questa misura vediamo di semplificare le cose, con un aiuto ad esempio anche ai pendolari, considerando ad esempio che Trenord non ha abbonamenti per studenti" ha concluso.