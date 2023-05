Caro-affitti, la storia di un’insegnante “Amo Milano ma costa troppo"

“Ho 39 anni e sono costretta a condividere la casa”. E’ lo sfogo di un’insegnante, proveniente da un piccolo paese della Calabria, che vive a Milano in uno dei tanti appartamenti dai costi notevoli. Una storia che fotografa la triste situazione del caro affitti nel capoluogo milanese.

L’insegnante: “Questa è la mia città e la amo, ma io non riesco più a viverci”

La testimonianza l’ha raccolta Fanpage.it: "Ormai spero solo che accada un miracolo, qualcosa che mi trattenga qui e mi impedisca di andare via. Questa è la mia città e la amo, ma io non riesco più a viverci. Sopravvivo, non vivo. E a 39 anni sono costretta a condividere casa".

L’affitto (in nero) aumentato da 500 a 650 euro poi fino a 850

Dopo la laurea a Cosenza si è trasferita subito al Nord, per diventare docente di ruolo dopo un paio d'anni. "Sapevo che Milano era una realtà che mi avrebbe dato la possibilità di trovare subito una cattedra, e così è stato. Ma a quel tempo, circa 15 anni fa, era molto diversa”. La donna ha prima condiviso una casa con una coinquilina della sua età, al costo di 300 euro, poi ha dovuto sborsare 500 euro al mese per vivere da sola. Poi aumentato a 650.

Ma il canone d’affitto non è rimasto lo stesso: “Un giorno – prosegue la donna a Fanpage - mi ha chiamato e mi ha comunicato che era costretto ad alzarmi l'affitto da 650 a 850 euro. Sempre in nero”.