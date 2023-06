Caro affitti, Maran: "Milano come Venezia: regole a livello locale"

In vista dell'incontro di oggi tra i sindaci delle citta' metropolitane e la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a Roma, Palazzo Marino prepara le sue richieste per affrontare il nodo degli affitti brevi. Al posto del primo cittadino di Milano, partecipera' l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran che alla vigilia ha spiegato: "Noi chiediamo che come oggi lo Stato consente solamente alla citta' di Venezia di fare una normativa locale, anche le altre citta' come Milano, Bologna e Firenze, possano accedere allo stesso strumento. Questa e' la linea che abbiamo condiviso e speriamo che ci possa aiutare a spostare un po' di appartamenti, che oggi sono destinati ai turisti, verso studenti e lavoratori che hanno bisogno in questa fase storica".

Maran: "Troppi appartamenti turistici fanno aumentare i prezzi degli affitti"

In merito all'intenzione del Governo di andare verso una normativa unica, precisa l'assessore Pd, "pensiamo che ci debba essere un modo locale di decidere una misura dei numeri di appartamenti turistici: oggi a Milano ce ne sono circa 17mila e se pensiamo che le case popolari del Comune sono 28mila tra un poco i numeri si pareggeranno. L'affitto turistico rischia di prendere tra il 15 e il 20 per cento del mercato. Oggettivamente e' un po' troppo ed e' uno degli elementi che eleva i prezzi degli affitti in citta'".

Canone concordato: non è la panacea ma può aiutare

Per quanto riguarda poi il lavoro che il Comune sta facendo sul canone concordato con le parti sociali, i piccoli proprietari e i sindacati degli inquilini, in Citta' Metropolitana, "stiamo tentando di trovare delle nuove forme e delle nuove tariffe: il canone concordato non e' la panacea di tutti i mali ma puo' aiutarci a favorire una riduzione del 10 per cento dei valori e, soprattutto, a evitare incrementi nei prossimi anni perche' oggi i prezzi sono alti e non c'e' ragione di pensare che si fermino".