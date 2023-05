Caro affitti, tende anche davanti a Palazzo Marino

La protesta contro "il costo della vita, la speculazione immobiliare e il caro affitti a Milano" arriva davanti a Palazzo Marino: questa mattina in Piazza della Scala sono state montate tende, gazebo e appesi striscioni. Il Sit-in è stato organizzato da USB - Federazione del sociale Lombardia con la partecipazione di AS.I.A, Associazione inquilini e abitanti e di STOP - sfratti sgomberi e pignoramenti. Hanno preso parte anche gli studenti universitari di Cambiare rotta. Al centro della questione esposta anche la legge 431/1998, che regola la disciplina dei canoni di locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad abitazione, di cui le persone riunite richiedono l'abrogazione.

La testimonianza: "Sfrattato con due bambini, costi troppo alti"

Una delle storie portate in piazza e a cui i collettivi mostrano solidarietà è quella della famiglia di Sadek, che il 15 maggio riceverà l'esecuzione forzata di sfratto per morosità.

Sadek ha raccontato la sua vicenda: "Ho avuto lo sfratto qualche mese fa perché non riuscivo a pagare l'affitto. Il proprietario mi ha detto che non poteva abbassarlo. Ho due bambini che stanno crescendo, vanno a scuola, le spese sono insostenibili. Ho smesso di pagare perché i costi si sono alzati e lo stipendio no. Ho chiesto al Comune per avere un'altra casa, mi hanno detto che potevo rimandare i miei figli al mio paese (Egitto) e non ho ricevuto risposta. Io il 15 sarò fuori di casa con due bambini e mia moglie e non ho soluzioni".

"Siamo qua davanti al Comune per solidarietà a Sadek e la sua famiglia che lunedì riceveranno lo sfratto esecutivo - racconta Alessia, una delle attiviste del sit-in - .Milano è piena di speculazioni immobiliari, siamo qui perché vogliamo soluzioni concrete. Abbiamo montato le tende perché questa protesta andrà fino a che non avremo delle soluzioni concrete. Non è solo nostra, è in tutta Italia e tocca tutti dagli studenti alle famiglie.