Caro vita milanese, Gelmini. "Con Azione sostegno alle famiglie"

"Brutta sorpresa per chi rientra a Milano: per il Codacons è la città più cara d’Italia, in cui si spende di più per prodotti alimentari e servizi. Stipendi e pensioni troppo basse sono la vera emergenza. Il nostro programma elettorale parte dal sostegno alle famiglie". Lo scrive su twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie ed esponente di Azione.