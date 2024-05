Casa, Majorino(Pd): piano Salvini rischia d'essere un decreto furbetti

Casa, Majorino(Pd): piano Salvini rischia d'essere decreto furbetti Concepito come cavallo di Troia per nuovi scempi ambientali

"Il cosiddetto piano salva casa di Salvini rischia di trasformarsi in un grande decreto furbetti dannoso sul piano ambientale oltre che una clamorosa beffa riguardo la cultura del rispetto delle regole". Lo ha scritto in una nota il responsabile per il settore casa della segreteria nazionale del Pd e capogruppo in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, riguardo al piano casa del ministro Salvini. "Un conto è aiutare i cittadini a dover sottostare a un quadro piu chiaro di regole come è sacrosanto per piccoli interventi di manutenzione, altra cosa è concepirlo come un cavallo di Troia per autorizzare nuovi scempi ambientali di cui non c'è affatto bisogno" ha osservato l'esponente dem.

Casa, Majorino(Pd): necessità di un grande piano per il recupero del patrimonio già edificato

"Quel che più colpisce è la totale indifferenza del ministro di fronte alla necessità di un grande piano per il recupero dell'enorme patrimonio già edificato inutilizzato di proprietà sia pubblica sia privata" ha aggiunto. "Siamo di fronte ad almeno centomila case di proprietà pubblica vuote (più di 19.500 della sola regione Lombardia) che necessiterebbero di piani di recupero e riuso di fronte a cui il ministro non muove un dito. Salvini ha trasformato nell'ennesimo condono la necessità di un grande piano casa nazionale" ha concluso.