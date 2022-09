Casa, Milano: partita l'erogazione del fondo sostegno affitti

Il Comune di annuncia il via all'erogazione del fondo "sostegno affitti", riservato a chi risiede a Milano con un contratto di locazione da almeno 6 mesi e un Isee inferiore a 26mila euro. L'erogazione del contributo avverra' in ordine di punteggio ottenuto. Sono 13.530 le domande totali ritenute idonee e, in questa prima fase, sono state verificate 4.328 domande che hanno totalizzato un punteggio pari a 11, 10, 9 e 8 punti. Tutti gli inquilini la cui domanda ha superato positivamente le verifiche relative a questa prima fase hanno ricevuto una e-mail di conferma sull'esito dell'istruttoria e potranno finalizzare la pratica per ottenere un contributo fino a 3mila euro che servira' a coprire un massimo di 8 mensilita'. Il proprietario dell'immobile a cui e' collegata la domanda, dopo aver ricevuto comunicazione dell'esito positivo della pratica da parte dell'inquilino, dovra' compilare un modulo di conferma per ottenere l'accredito della somma stanziata entro le ore 12 del 26 settembre 2022.

Casa, Milano: 3,6 milioni di euro tra fondi per la prima fase

Per questa prima fase e' prevista l'erogazione di una cifra complessiva pari a 3,6 milioni di euro tra fondi statali e regionali. A breve sara' avviata la seconda fase di erogazione per chi ha totalizzato un punteggio pari a 7 e 6 punti, fino all'esaurimento degli ulteriori 3,2 milioni di euro ancora disponibili. Per quanto riguarda invece l'assegnazione delle case popolari, da martedi' 27 settembre fino al 30 dicembre, sara' possibile presentare la domanda di assegnazione per le unita' destinate ai servizi abitativi pubblici tramite la piattaforma informatica regionale. Sono 430 gli alloggi immediatamente disponibili che saranno assegnati attraverso il bando insieme ad altri 50 appartamenti con manutenzione a carico dell'assegnatario.