Caso Amara: la difesa di Davigo chiede l'assoluzione

Gli avvocati di Piercamillo Davigo, Francesco Borasi e Domenico Pulite, hanno chiesto l'assoluzione con la "più ampia formula liberatoria" dell'ex pm di Mani Pulite, accusato di rivelazione e utilizzazione di segreto sui verbali della Loggia Ungheria resi dall'ex legale esterno di Eni Piero Amara alla Procura di Milano.

I difensori di Davigo ritengono "insussistente" anche l'ingiusto danno provocato alla parte civile

I difensori di Davigo ritengono "insussistente" anche l'ingiusto danno provocato alla parte civile, il magistrato Sebastiano Ardita, dalla circolazione dei verbali al Csm come anche insussistente del "dolo" ipotizzato dai pubblici ministero Francesco Milanesi e Donato Greco. Sono in corso in questi minuti le repliche dei pm e della parte civile - avvocato Fabio Repici - prima che i giudici della I sezione penale di Brescia si raccolgano in camera di consiglio per il verdetto.