Caso Diasorin, Fontana ricorre a Tribunale Riesame su copia dati telefono

L'avvocato del governatore lombardo Attilio Fontana, assieme ai legali dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, e di Giulia Martinelli, capo della segreteria di Fontana, hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Pavia contro l'operazione della guardia di finanza di Pavia, disposta dai pm pavesi, con la quale è stata fatta copia forense del traffico di chiamate e messaggi dal cellulare dei tre nell'ambito dell'inchiesta su Diasorin e il San Matteo di Pavia. "Crediamo che ci siano state violazioni a livello costituzionale e vogliamo una verifica giurisdizionale - spiega all'Adnkronos l'avvocato di Fontana, Jacopo Pensa - per vedere se è corretto o non corretto agire in questi tempi e con queste modalità. C'è una sproporzione evidente tra il risultato che vogliono ottenere e le modalità utilizzate''.