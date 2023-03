Caso Enpam, Dallocchio e Zongoli assolti dopo undici anni. LE CARTE

Caso Enpam, Dallocchio, Zongoli e il vecchio CdA assolti dopo undici anni

Dopo l’assoluzione penale ora anche la Corte dei Conti mette la parola fine alla vicenda. “La perdita di 65 milioni sui CDO non fu responsabilità loro ma del nuovo CdA, che deliberò la cessione anticipata delle obbligazioni maturando la perdita. Se si fosse arrivati alla naturale scadenza del 2016 l'Enpam avrebbe ottenuto invece un rendimento”.

Dopo l'assoluzione penale arriva anche quella dalla Corte dei Conti per Maurizio Dallocchio, professore di Finanza Aziendale dell'Università Bocconi di Milano e per Leonardo Zongoli, ex direttore generale ENPAM. La perdita di 65 milioni sui CDO non fu una loro responsabilità, ma solo del nuovo Consiglio di Amministrazione, che deliberò la cessione anticipata delle obbligazioni maturando così la perdita. Se si fosse arrivati alla naturale scadenza del 2016 l'Enpam avrebbe ottenuto invece un rendimento. SCARICA LA SENTENZA

Un processo durato 11 anni che vede Enpam condannata a pagare anche le spese legali oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali. Questa è stata la decisione della Corte dei Conti che ha ribaltato la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

Le contestazioni (confutate) a Dellocchio ed al vecchio CdA di Enpam

Nel processo penale il professore della Bocconi, insieme a Eolo Parodi, allora Presidente, Leonardo Zongoli, Direttore Generale e Roberto Roseti, direttore finanziario, erano accusati di aver perseguito politiche di investimento dell’ente eccessivamente aggressive. Tesi confutata dalla difesa a cui i giudici hanno dato ragione. Infatti, non solo non ci fu ritorno economico personale, ma i titoli in questione erano dei CDO - Collateralized Debt Obligation - il cui rating minimo era AA+. Con la crisi del 2008, dopo il fallimento di Lehman Brothers questi titoli persero temporaneamente valore, ma in questo periodo avevano già pagato importanti cedole e a scadenza ripagarono integralmente il capitale. In sostanza senza far perdere nulla all’Ente, pur attraversando la più grande crisi finanziaria della storia, e garantendo un rendimento positivo non trascurabile.

L’errore fu invece del nuovo CdA di Enpam – dove Dallocchio non sedeva più - che negli anni successivi decise di ristrutturare le posizioni aperte in CDO e incaricò tre consulenti di farlo. Spese diverse decine di milioni e non ottenne nei fatti alcun beneficio perché i titoli vennero rimborsati integralmente alla scadenza.

Da sottolineare che all’epoca il CdA di Enpam deliberò sempre all’unanimità tutti gli acquisti di tutti i titoli e, sia i consiglieri che i sindaci, chiamati a testimoniare in sede penale, affermarono sempre di aver assunto consciamente le loro decisioni e di non aver subito alcuna forzatura o essere stati truffati o ingannati. Il danno lo fece il nuovo CdA.

La Corte ha così messo fine alla vicenda, ma ancora una volta degli innocenti sono stati messi alla gogna per ben 11 anni.