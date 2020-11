Caso Genovese, il dj amico dell'imprenditore querela Barbara D'Urso

La difesa di Daniele Leali, l'imprenditore amico di Alberto Genovese (arrestato per aver stuprato e seviziato una 18enne dopo una festa a casa sua), ha fatto sapere di aver querelato Barbara D'Urso, la conduttrice della nota trasmissione di Canale 5, 'Non e' la D'Urso', perche' ieri sera "in violazione delle piu' comuni regole giornalistiche ed enfatizzando gravemente i fatti, ha contribuito a scatenare l'invio di migliaia di messaggi minatori" contro Leali, ospite in collegamento dall'Indonesia. Secondo quanto appreso, l'ex vocalist e imprenditore nell'ambito delle discoteche, ieri sera, al termine della diretta, si e' sentito male a causa delle minacce di morte subite, ha avuto un attacco di panico ed e' stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Bali. La difesa sottolinea che Leali "non e' indagato" e che "e' vittima anch'egli di questo caso giudiziario", diffidando tutte le testate a parlare dell'argomento "enfatizzando temi accusatori". A farlo sapere l'avvocato Sabinio Di Sibio.

I messaggi: "Devi morire male"

"Devi morire male per quello che avete fatto a quelle ragazze. Verme schifoso. Ti auguro di marcire in carcere e ogni giorno della tua vita di subire uno stupro tu in carcere e quell'altro schifoso del tuo amichetto". E' uno dei messaggi con minacce di morte ricevuti da Daniele Leali, l'imprenditore amico di Alberto Genovese (il fondatore di Facile.it, da cui e' uscito nel 2014, arrestato con l'accusa di aver stuprato e seviziato una 18enne), non indagato nella vicenda, ma apparso nelle carte dell'indagine, come 'organizzatore' delle feste alla "Terrazza Sentimento".

Leali, considerato 'il braccio destro' di Genovese, si trova in Indonesia, dove e' andato qualche giorno dopo lo scoppio del caso, e dove ha interessi economici (e' proprietario di locali notturni a Formentera e alle Filippine). A inviare i messaggi soprattutto account anonimi. "Bastardi schifosi tu e il tuo amichetto. Vedrai in carcere come vi faranno divertire", si legge in un'altra chat. E ancora: "Sapevi benissimo che cosa succedeva in quelle feste visto che le organizzavi tu. Sei schifoso come Genovese, drogato di m, guardatevi intorno quando siete fuori".