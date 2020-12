Caso Genovese: indagato anche per altre 2 denunce

Altri due episodi di violenza sessuale, con relativa denuncia, e con le stesse modalita' di quella del 10 ottobre, che ha portato all'arresto. E' quello su cui stanno lavorando le pm di Milano, Rosaria Stagnaro e Maria Letizia Mannella, nel caso di Alberto Genovese, accusato di violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e droga, dopo aver seviziato per ore una 18enne durante una festa a casa sua, un superattico zona Duomo a Milano.

L'imprenditore fermato il 6 novembre si trova a San Vittore, ed e' indagato quindi anche per le altre due querele presentate nei giorni scorsi, oltre che per un terzo episodio risalente a luglio e formalizzato in una denuncia qualche settimana fa. Quattro in tutto, dunque, le denunce per cui ora risulta indagato. E per cui si ampliano gli approfondimenti degli inquirenti e degli investigatori della squadra Mobile milanese (guidata da Marco Cali'). Le ultime due querele, che raccoglierebbero piu' episodi, sono state portate sul tavolo degli inquirenti dall'avvocato Ivano Chiesa (storico legale di Fabrizio Corona), che difende entrambe le ragazze. Almeno uno degli episodi si sarebbe verificato durante una vacanza a Mykonos, in Grecia (come anticipato dal Corriere della Sera). Le ragazze - da quanto appreso - saranno ascoltate gia' nei prossimi giorni, mentre l'attivita' investigativa corre parallela: servira' infatti trovare dei riscontri ai racconti anche nelle immagini delle 19 telecamere che riprendevano ogni angolo di Terrazza Sentimento (cosi' Genovese faceva chiamare casa sua): nonostante il tentativo di cancellazione da parte del superstartupper, i tecnici della Scientifica e della Mobile sono riusciti a recuperare video di feste e - probabilmente - di altre violenze risalenti almeno a maggio scorso.