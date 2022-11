Caso Genovese: violenza sessuale e detenzione e cessione di droga

La Procura di Milano ha chiuso la seconda tranche dell’inchiesta a carico di Alberto Genovese, l’imprenditore del web già condannato in abbreviato a 8 anni e 4 mesi per due episodi di violenza sessuale e detenzione e cessione di droga. Nel nuovo avviso di chiusura delle indagini all’ex imprenditore del web i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella, altri dieci casi di violenza sessuale, di cui nove nei confronti di una sola presunta sua vittima. Tra questi - da quanto appreso - sarebbero stati commessi insieme alla ex fidanzata Sarah Borruso, anche lei condannata in abbreviato a 2 anni e 5 mesi nel processo nato dal primo filone di indagine.

Caso Genovese: nuove accuse anche pedopornografia

Inoltre, Genovese è accusato di detenzione di materiale pedopornografico. Nel pc gli investigatori della Squadra mobile, diretti dal primo dirigente Marco Calì, hanno trovato numerose immagini e filmati di minorenni nudi e in atteggiamenti sessuali espliciti.