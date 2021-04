Caso Genovese: perizia su frequenze audio, incarico al Ris di Parma

E' stato conferito al Ris di Parma l'incarico di eseguire una perizia - in sede di incidente probatorio - sugli audio delle telecamere di 'Terrazza Sentimento', l'attico vista Duomo nel quale, secondo le indagini, Alberto Genovese ha violentato e seviziato per 20 ore una 18enne il 10 ottobre scorso (il 43enne e' anche accusato di altri due episodi ai danni di un'altra modella, di cui uno a Ibiza e uno a Milano). I militari avranno 90 giorni per depositare le proprie considerazioni. A richiedere la perizia era stata la difesa dell'imprenditore milionario, affidata agli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, nel tentativo di ricostruire i dialoghi tra Genovese e la prima ragazza che ha denunciato, avvenuti fuori dalla 'camera padronale' (dove avvenne lo stupro), per rintracciare un eventuale 'consenso' prestato dalla giovane.

Nell'udienza che si e' tenuta oggi davanti al gip Tommaso Perna, l'incarico e' stato ufficialmente affidato alla sezione speciale dei carabinieri, alla presenza di accusa e difesa. L'accusa - rappresentata dalla pm Rosaria Stagnaro, che segue le indagini assieme all'aggiunta Maria Letizia Mannella - aveva inizialmente dato parere negativo alla perizia, ma oggi ha chiesto un'integrazione con l'analisi di spettri e frequenze registrati dalle videocamere a circuito chiuso, per individuare con precisione le consonanti pronunciate; in questo caso ad eseguire l'approfondimento sara' la polizia scientifica. Anche la parte civile ha nominato un proprio consulente.

La richiesta di analisi fonica e' stata inserita tecnicamente in sede di 'incidente probatorio', ossia come assunzione anticipata di mezzi di prova che saranno poi usati in un eventuale dibattimento. Le indagini nel frattempo proseguono e per il momento non si profila all'orizzonte una richiesta di giudizio immediato da parte della Procura. Contemporaneamente, il gip Perna, lo scorso 22 marzo, ha anche accolto la richiesta di una perizia sullo stato psico-fisico del fondatore del celebre sito di assicurazioni. Un'analisi affidata al professor Enrico Zanalda, psichiatra torinese, che dovra' verificare se la tossicodipendenza e le medicine assunte in carcere dall'imprenditore gli consentano di rimanere a San Vittore.