Caso Genovese: presunta vittima sentita per tre ore conferma gli abusi

E' stata ascoltata per circa tre ore una delle presunte vittime di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato il 6 novembre per aver seviziato (il 10 ottobre) una 18enne in casa sua dopo un party a base di alcol e droga. Oltre alla prima vittima, che lo ha denunciato e ha fatto partire le indagini, sono altre 5 - per quello che si sa - le ragazze che hanno raccontato di aver subito gli stessi abusi: ossia di essere state pesantemente drogate e poi violentate. Proprio una di queste, stamattina, ha conversato con i pm Maria Letizia Mannella (aggiunto) e Paolo Filippini, raccontando una dinamica simile a quella delle altre ragazze. Le dichiarazioni sono state messe a verbale e andranno ad arricchire il fascicolo a carico del 're' delle start-up, che ormai da due mesi si trova nel carcere di San Vittore.