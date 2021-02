Caso Genovese: tra un anno processo per 'disturbo quiete



E' fissata per il 4 febbraio 2022 e dunque tra quasi un anno, l'udienza che vede imputato Alberto Genovese, l'ex numero uno di Facile.it, per disturbo della quiete pubblica. Tredici gli episodi contestati, dopo altrettante denunce da parte dei vicini. Gli episodi sono emersi dopo l'arresto (il 6 novembre scorso) dell'imprenditore 43enne per violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e droga dopo che il 10 ottobre abuso' di una 18enne. Tra coloro che avevano chiamato le forze dell'ordine per gli schiamazzi causati dalle feste alla Terrazza Sentimento, il superattico vista Duomo di proprieta' di Genovese, anche l'E'toile della Scala, Roberto Bolle, che abita nello stesso stabile. Proprio il ballerino aveva chiamato la polizia la notte in cui poi avvenne lo stupro.



Le denunce per disturbo della quiete, raccolte in un fascicolo dalla pm Maria Letizia Mocciaro, avevano portato alla citazione diretta a giudizio. Nel frattempo prosegue l'inchiesta delle pm Rosaria Stagnaro e Maria Letizia Mannella (Aggiunto) sulle altre ragazze che hanno denunciato 'il mago delle start-up' per averle stordite con un mix di droga e poi stuprate (in due episodi, secondo i racconti, complice la fidanzata di lui). Oltre allo stupro che ha portato all'arresto sono almeno 4 gli episodi su cui la Mobile di Milano, guidata da Marco Cali', ha fatto approfondimenti specifici.