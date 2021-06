Caso Nigeria, i pm di Milano hanno chiesto un confronto con Greco

All'indomani della notizia dell'indagine dei pm di Brescia nei confronti del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il pm Sergio Spadaro, un piccolo gruppo di colleghi dell'Ufficio della Procura di Milano ha chiesto una riunione al procuratore capo Francesco Greco per aver un confronto sulle ripercussioni legate al caso Nigeria. E' quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi. Al momento pero' la richiesta - da quanto si e' saputo - non ha avuto risposta. Nel frattempo permangono i problemi organizzativi dell'ufficio per via di una carenza dell'organico dei pm, "aggravata" dall'uscita dei sostituti procuratori nominati alla Procura europea. Recentemente e' stato pubblicato da Greco un bando sulla mobilita' interna con l'obiettivo di "tamponare" le criticita' maggiori. Tra i dipartimenti piu' in difficolta' ci sarebbe quello che contrasta la "Criminalita' organizzata comune" sotto organico di almeno tre magistrati.