Greco indagato a Brescia: ritardò apertura indagine su dichiarazioni di Amara

Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e' indagato a Brescia per aver ritardato l'apertura dell'indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale da Piero Amara sulla presunta 'Loggia Ungheria'. La sua iscrizione - riporta l'ANSA - e' un atto dovuto a seguito delle denunce ai pm bresciani del pm Paolo Storari, pure lui indagato dalla magistratura bresciana per rivelazione di segreto d'ufficio.

La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del procuratore Greco e' emersa - spiega l'ANSA - a seguito della comunicazione, avvenuta, una ventina di giorni fa, dell'avvio del procedimento da parte della procura bresciana al Csm, al pg della Cassazione Giovanni Salvi e al ministero della Giustizia. Il reato contestato, come atto dovuto, e' l'omissione d'atti d'ufficio (art. 328 cp 1/o comma) per aver omesso la tempestiva iscrizione delle notizie di reato derivanti dalle dichiarazioni rese nel dicembre del 2019 dall'avvocato Piero Amara al procuratore aggiunto Laura Pedio e al pm Paolo Storari nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto falso complotto Eni. A seguito di tali dichiarazioni, il pm Storari aveva chiesto a Greco e Pedio di avviare subito un'indagine sulla Loggia Ungheria. Cosa che avvenne solo il 12 maggio 2020.

Caso Amara: Csm, per Storari nuova udienza martedi'

L'udienza disciplinare per il pm di Milano Paolo Storari, a quanto si apprende, proseguira' martedi' 3 agosto, alle ore 11.30. Come quella svolta oggi, sara' a porte chiuse: il collegio della sezione disciplinare del Csm, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pg della Cassazione Giovanni Salvi di trasferire di sede e di funzioni il magistrato milanese, una volta finita la discussione in aula, si riservera' la sua decisione, che arrivera' quindi nei giorni successivi il deposito dell'ordinanza completa di motivazioni.

"Non commentiamo. Prendiamo atto di quanto accade. Noi ci difendiamo per quanto ci viene contestato". Lo ha detto l'avvocato Paolo Della Sala, difensore del pm di Milano Paolo Storari, lasciando Palazzo dei Marescialli, rispondendo ai giornalisti che chiedevano un commento alla notizia per cui anche il procuratore capo di Milano Francesco Greco è indagato a Brescia.