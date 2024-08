Caso Santanchè: in tre mesi inviati 600mila euro alla sua ex società Visibilia

Tra aprile e giugno 2024, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha trasferito 605.200 euro alla sua ex società, Visibilia Editrice srl, tramite 35 bonifici eseguiti dalla sua nuova azienda, Athena Pubblicità srl. Questa operazione finanziaria emerge da documenti bancari consultati da LaPresse, rivelando legami economici tra la ministra e la società imputata di falso in bilancio. I fondi trasferiti sono stati giustificati con diciture come "in nome e per conto di Visibilia srl" o "acconto fatture", sollevando interrogativi sull'operazione.

Accrediti sospetti e aumento di capitale smentito

Gli accrediti verso Visibilia, in cui Santanchè ha dismesso le sue cariche e quote nel 2022, sono stati in parte coperti da iniezioni di capitale in Athena Pubblicità da parte della stessa ministra e della sua società Dani Immobiliare. La somma totale coincide con un piano di aumento di capitale da 600mila euro per Visibilia Editrice, annunciato ma smentito dal commissario del Tribunale, Maurizio Irrera, che ha confermato l'assenza di una delibera formale in tal senso. Come riporta LaPresse, infatti, l'avvocato torinese "presa visione della documentazione societaria ha constato, diversamente da quanto reso noto al mercato, che l'Assemblea di Visibilia Editrice non ha deliberato alcun aumento di capitale" ma solo una "delibera programmatica". La vicenda si aggiunge al processo in corso contro Visibilia Editrice per falso in bilancio, con udienza preliminare fissata a ottobre.