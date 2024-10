Caso Visibilia: al via l'udienza preliminare per Santanchè su presunta truffa all'Inps

Inizia oggi l'udienza preliminare che vede coinvolta Daniela Santanchè, il suo compagno Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena e Paolo Concordia, tutti accusati di truffa ai danni dell'Inps. L'inchiesta riguarda presunti illeciti nell'erogazione della cassa integrazione Covid, richiesta per 13 dipendenti di Visibilia Editore e Concessionaria, che secondo l'accusa avrebbero continuato a lavorare durante il periodo di sospensione. La ministra non si è presentata all'udienza, ma gli avvocati dell'ente previdenziale sono presenti per chiedere di essere ammessi come parte civile.

Inps si costituisce parte civile

L'Inps, rappresentato dall'avvocato Aldo Tagliente, ha fatto richiesta di costituzione come parte civile, sottolineando la gravità della situazione. Secondo i pubblici ministeri, le società del gruppo di Santanchè avrebbero ricevuto circa 126mila euro di cassa integrazione in deroga durante la pandemia, nonostante i dipendenti fossero attivamente al lavoro. Questa udienza segue una precedente in cui sono stati analizzati presunti falsi in bilancio legati alle stesse società, coinvolgendo un totale di 17 imputati. La posizione di Santanchè e degli altri coinvolti sarà ora al vaglio del giudice Tiziana Gueli.